Андрей Коваленко о власти в клубах КХЛ: «Нужно брать все лучшее из советского хоккея и НХЛ. В «Торпедо» видим именно клубную и командную работу»

Андрей Коваленко высказался о взаимодействии менеджеров и тренеров в клубах КХЛ. – Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил важнейшую тенденцию этого чемпионата КХЛ – шаг вперед сделали те клубы, в которых роль главных тренеров является доминирующей, что как раз в традициях именно отечественного хоккея.
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