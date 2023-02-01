Андрей Коваленко о власти в клубах КХЛ: «Нужно брать все лучшее из советского хоккея и НХЛ. В «Торпедо» видим именно клубную и командную работу»

Андрей Коваленко высказался о взаимодействии менеджеров и тренеров в клубах КХЛ. – Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил важнейшую тенденцию этого чемпионата КХЛ – шаг вперед сделали те клубы, в которых роль главных тренеров является доминирующей, что как раз в традициях именно отечественного хоккея.