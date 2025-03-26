Минздрав предложил передать комиссиям направление пациентов в другой регион

Минздрав разработал новую версию приказа, на основании которого направления пациентам для лечения в других регионах будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства.
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