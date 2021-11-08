В ЕС прокомментировали ситуацию с премьером Ирака

В Евросоюзе негативно отреагировали на покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.Такой вывод можно сделать, основываясь на заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.