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В ЕС прокомментировали ситуацию с премьером Ирака

В ЕС прокомментировали ситуацию с премьером Ирака

В Евросоюзе негативно отреагировали на покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.Такой вывод можно сделать, основываясь на заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

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