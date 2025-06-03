Врач Маркова: активное солнце наиболее опасно для детей и пенсионеров

Она также отметила, что некоторые лекарственные препараты повышают фоточувствительность кожи Активное солнце наиболее опасно для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками или большим количеством родинок, рассказала врач Наталья Маркова.
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