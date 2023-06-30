Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Представительства ЯНАО откроют подразделения для молодёжи

Представительства ЯНАО откроют подразделения для молодёжи

Ямал создаст новые молодежные подразделения в представительствах ЯНАО. Любой ямальский студент, обучающийся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга или Тюмени, сможет подать заявку — именно в этих городах работают Представительства автономного округа.

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