Представительства ЯНАО откроют подразделения для молодёжи

Ямал создаст новые молодежные подразделения в представительствах ЯНАО. Любой ямальский студент, обучающийся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга или Тюмени, сможет подать заявку — именно в этих городах работают Представительства автономного округа.
Ямал создаст новые молодежные подразделения в представительствах ЯНАО. Любой ямальский студент, обучающийся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга или Тюмени, сможет подать заявку — именно в этих городах работают Представительства автономного округа.
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