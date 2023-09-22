Financial Times, Великобритания "Никак не вывести". Миллионы долларов западной прибыли застряли в России
В России заблокировано около 18 миллиардов долларов прибыли, заработанной бизнесом из "недружественных" государств, пишет FT.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сколько же денег уплывало из России благодаря иностранным инвестициям...?
деточка! с инвестициями деньги приплывают!
При ельцине, почти всё. Унас оставалось около 5%. И только при Путине начали улучшать положение. особенно после раздела продукции.
Свежие комментарии