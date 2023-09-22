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Financial Times, Великобритания "Никак не вывести". Миллионы долларов западной прибыли застряли в России

Financial Times, Великобритания "Никак не вывести". Миллионы долларов западной прибыли застряли в России

В России заблокировано около 18 миллиардов долларов прибыли, заработанной бизнесом из "недружественных" государств, пишет FT.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Сколько же денег уплывало из России благодаря иностранным инвестициям...?
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10 час.
саша дмитренко
деточка!  с инвестициями  деньги  приплывают!
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10 час.
Диана Мальгинова
При ельцине, почти всё. Унас оставалось около 5%. И только при Путине начали улучшать положение. особенно после раздела продукции.
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5 час.

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