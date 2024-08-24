В российской армии разработали малогабаритную станцию РЭБ

В подразделении радиоэлектронной борьбы (РЭБ) морской пехоты группировки «Восток» российской армии разработали малогабаритную станцию, способную подавлять каналы управления ударными беспилотниками противника, заглушать радиосвязь, спутниковый интернет и мобильные сети.
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