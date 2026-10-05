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Царьград

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117 энергетиков «Россети Урал» устраняют аварии после снегопада

117 энергетиков «Россети Урал» устраняют аварии после снегопада

К ликвидации последствий снегопада и сильного ветра в Свердловской области привлечены 46 бригад и 55 единиц спецтехники, включая энергетиков из Пермского края и подрядных организаций.

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