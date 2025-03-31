СЖР о могиле Федорчака: наши коллеги даже после упокоения остаются на войне

Российские журналисты даже после упокоения продолжают оставаться на войне, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя осквернение могилы военкора «Известий» Александра Федорчака.
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