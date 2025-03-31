Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СЖР о могиле Федорчака: наши коллеги даже после упокоения остаются на войне

СЖР о могиле Федорчака: наши коллеги даже после упокоения остаются на войне

Российские журналисты даже после упокоения продолжают оставаться на войне, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя осквернение могилы военкора «Известий» Александра Федорчака.

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