Политик Шор: Я стану премьер-министром Молдовы и восстановлю разорванные отношения с РФ

Оппозиционный политик Илан Шор, выступил в эфире на телеканале RTVi и сообщил о том, что после парламентских выборов в Молдавии он займет кресло премьера и приступит к восстановлению отношения с Российской Федерацией.
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