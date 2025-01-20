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Анчелотти после 4:1 с «Лас-Пальмасом»: «Это была трудная неделя. Проигрывать в класико всегда тяжелее, но единственный способ добиться успеха – это самокритика и позитив»

– Сколько жизней у Анчелотти? – Одна. У меня одна жизнь, и я наслаждаюсь ей. Я стараюсь изо всех сил.

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