В Пироговском Университете рассказали, какие продукты только кажутся полезными

В настоящее время на полках магазинов очень много продуктов с приставкой «без сахара», «ПП» или «фитнес», но такие продукты не являются однозначно полезной пищей, так как часто покупатели не читают состав, в котором присутствует много сахара и насыщенных жиров, за счет чего они становятся очень калорийными.