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В Пироговском Университете рассказали, какие продукты только кажутся полезными

В Пироговском Университете рассказали, какие продукты только кажутся полезными

В настоящее время на полках магазинов очень много продуктов с приставкой «без сахара», «ПП» или «фитнес», но такие продукты не являются однозначно полезной пищей, так как часто покупатели не читают состав, в котором присутствует много сахара и насыщенных жиров, за счет чего они становятся очень калорийными.

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