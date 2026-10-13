Два самолета в небе над Нижним Новгородом подали сигнал бедствия

Два Airbus A320, летевшие в Москву из Минеральных Вод и Бишкека, почти одновременно сообщили о нехватке топлива над Нижним Новгородом, но оба благополучно завершили рейсы.
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