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Царьград

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Джонни Ким включил российскую песню в плейлист для полёта на МКС

Джонни Ким включил российскую песню в плейлист для полёта на МКС

Астронавт НАСА Джонни Ким, перед полётом на Международную космическую станцию, поделился, что в его плейлист вошла песня российской группы "Комбинация".

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