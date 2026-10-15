В Карасунском округе Краснодара завершаются основные работы в двух многоэтажках, пострадавших от падения фрагментов беспилотников: строители заменили окна, отремонтировали кровли и усилили фасадные конструкции, а все семьи, чьи квартиры были повреждены, уже получили денежные выплаты.