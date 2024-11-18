✅ Треть гостей Крыма приезжает к нам с целью оздоровления «В отличие от пляжного отдыха оздоровительный туризм не подвержен сезонным колебаниям.
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✅ Треть гостей Крыма приезжает к нам с целью оздоровления «В отличие от пляжного отдыха оздоровительный туризм не подвержен сезонным колебаниям.