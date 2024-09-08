Красивые поздравления женщине с Днем красоты 9 сентября

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netКаждый год 9 сентября отмечается Международный день красоты — профессиональный праздник для косметологов, пластических хирургов, а также производителей и продавцов косметических средств.
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