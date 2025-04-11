Биолог Анашкина: Центральную Россию ждет нашествие комаров и разъяренных медведей

Центральную Россию ожидает нашествие комаров и опасность встречи с разъяренными медведями. Это связано с апрельскими снегопадами, которые стали причиной активизации насекомых, а хищникам стало сложнее добывать пищу.
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