Политика как он...
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Политика как она есть

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Биолог Анашкина: Центральную Россию ждет нашествие комаров и разъяренных медведей

Биолог Анашкина: Центральную Россию ждет нашествие комаров и разъяренных медведей

Центральную Россию ожидает нашествие комаров и опасность встречи с разъяренными медведями. Это связано с апрельскими снегопадами, которые стали причиной активизации насекомых, а хищникам стало сложнее добывать пищу.

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