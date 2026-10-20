В Госдуме снова завели машину времени. Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект: Санкт-Петербург должен за один год стать Ленинградом, а Волгоград — Сталинградом.
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