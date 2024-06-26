Жители Сызрани устроили народный сход против цыганского табора

СЫЗРАНЬ, 26 июня, ФедералПресс. Жители Сызрани накануне вечером организовали народный сход. Однако сплотились местные отнюдь не из благородных целей, причиной такого поступка стал якобы террор со стороны цыганской диаспоры.
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