Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мягкие игрушки оказались в два раза грязнее унитазов

Мягкие игрушки оказались в два раза грязнее унитазов

Учёные выяснили: детские плюшевые игрушки в 2 раза грязнее сиденья унитаза! На них нашли опасные бактерии, включая стафилококк и кишечную палочку.

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