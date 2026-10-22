Россия не ждёт сейчас завершения украинской войны, ибо Запад и Киев хотят обмануть Москву, заключив вместо мира перемирие.
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"готовы восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному." - а такие на западе есть ? Ответ нам всем известен. Тогда, уж простите, на кой ляд нам улучшать отношения с врагом ? Пусть они улучшают с нами отношения.
Вот пусть Юрий Ушаков и дальше популярно объясняет СМИ о встречах, которые будут носить "обстоятельный и откровенный характер". Нужно поберечь нервы Лаврова, а министр обороны обстоятельно объяснит какие меры следует предпринять ввиду милитаризации Европы. Короче - все на своих местах и... "Работайте, братья!".
Вся проблема в том, что эти ребятки не верят в то, что Россия ответит и ответит ассиметрично на все выпады запада... А причина то в чем? Мне думается в либерализьме руководства страны! Думаю что и конфликт на Украине наше руководство могло загасить на стадии его развития еще в начале 2000х. Но отчего-то ни каких сил к этому не было приложено. Как в отношении с Грузией, так в отношении с Азиатскими республиками, как и в отношении с Беларусью....
Никакие результаты никаких переговоров с ГАДАМИ не гарантированы! А вся Гей-ропская элита - сплошные ГАДЫ! (о БандероЖОПии вообще не говорю! - там сволочь на сволочи и сволочью погоняет!).