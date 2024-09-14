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Политика как она есть

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Зеленский остался доволен вторжением ВСУ в Курскую область

Зеленский остался доволен вторжением ВСУ в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую области принесло ожидаемые результаты.

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Комментарии
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Житель Империи
Ну, прям наполеон! Для него главное- медийный эффект, не важно, что десяток тысяч там и останется, главное, чтобы поверили.
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14 час.
Eduard
Зеленский врет как обычно,теперь его титул&quot;Просроченый сырок&quot;!
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14 час.
Леонид Руси
Карлик шут играет роль Наполеона )))
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14 час.

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