Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую области принесло ожидаемые результаты.
Зеленский остался доволен вторжением ВСУ в Курскую область
Комментарии
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Житель Империи
Ну, прям наполеон! Для него главное- медийный эффект, не важно, что десяток тысяч там и останется, главное, чтобы поверили.
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14 час.
Eduard
Зеленский врет как обычно,теперь его титул"Просроченый сырок"!
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14 час.
Леонид Руси
Карлик шут играет роль Наполеона )))
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14 час.
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