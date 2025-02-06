Трамп ввел санкции в отношении МУС из-за расследований против США

TASS/AP/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп 6 февраля подписал указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) из-за расследований органа против Соединенных Штатов, Израиля и их союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии