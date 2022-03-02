Ушел из жизни журналист и создатель первых радиопрограмм радио "Уссури" Сергей Сильченко

Ушел из жизни журналист и создатель первых радиопрограмм радио "Уссури" Сергей Сильченко

Ушел из жизни Сергей Сильченко — журналист, общественный деятель. Родился в Уссурийске в 1956 году. Учился в общеобразовательной школе №130 железнодорожного ведомства.

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