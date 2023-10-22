Рогов: российских летчиков попытались отравить тортом в Армавире

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К счастью, попробовать отравленный торт никто не успел. Его разрезали, но официант решил выяснить, кто именно принес десерт. "Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Позже доставщик рассказал, что торт и несколько бутылок виски были отравлены. В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто выпек торт, и других участников диверсии.