Сколько денег в 2024 году может занять акимат Мангистау

Почти 3,8 триллионов тенге хотят разрешить занять в 2024 году акиматам регионов. «Установить лимиты долга МИО на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу», - цитирует проект приказа министерства национальной экономики КазТАГ.
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