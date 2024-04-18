Смерть в аэропорту: Зеленский чуть не стал жертвой покушения в Польше

Служба безопасности Украины заявила о совместной операции с польскими коллегами, в результате которой был выявлен пророссийский агент, подозреваемый в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
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