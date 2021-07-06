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Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН

Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН

Дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka глава российского МИД Сергей Лавров.

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