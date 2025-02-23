Социальный заказ: немецкие гиганты химиндустрии в канун выборов напомнили про российский газ

В преддверии выборов в германский бундестаг, которые состоятся сегодня, 23 февраля, представители некоторых крупных предприятий из сферы химической индустрии ФРГ высказались за возращение страны к закупкам российского газа.
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