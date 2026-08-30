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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипенко с голом – лучший игрок матча «Локомотива» и «Динамо» с оценкой 8.7 по Индексу ГОЛа, у Гладышева – 8.0, у Пиняева – 7.4

Максим Осипенко получил высшую оценку по  Индексу ГОЛа за матч 6-го тура Альфа-Банк РПЛ между « Локомотивом » и «Динамо» (0:1).

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