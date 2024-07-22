В Турции заявили о желании выйти из НАТО

Турция желает выйти из НАТО, но для этого нужно предпринять реальные шаги. Об этом заявил аналитик, член Центрального комитета по принятию решений турецкой партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.
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