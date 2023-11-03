"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

Каждый день платформа "Электронный дом" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.