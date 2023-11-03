ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Подлая и лживая фраза автора статьи. НЕТ. НЕ МНОГИЕ. Это ЛОЖЬ! Некоторые. Несколько. А у автора: "В прош. г. А.Пугаче...Названа цель возв...
  • СЭМЭН Иваницкий
    сцучка крашена(((Не София и не Рот...
  • Zoia Goldshtab
    ОЙ!НУ ХВАТИТ УЖЕ ОБ ЭТОМ ПАНОПТИКУМЕ....Сбежавшие Пугачев...

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

Каждый день платформа "Электронный дом" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх