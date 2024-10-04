«Дешёвый пафос»: ради утреннего посещения Зеленским раненых в госпитале их час продержали на холоде В одном из украинских госпиталей содержатся военнослужащие ВСУ, потерявшие на передовой руки или ноги.
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«Дешёвый пафос»: ради утреннего посещения Зеленским раненых в госпитале их час продержали на холоде В одном из украинских госпиталей содержатся военнослужащие ВСУ, потерявшие на передовой руки или ноги.
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