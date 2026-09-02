Более половины сотрудников-зумеров не понимают нейросети или используют их с ошибками

Каждый четвертый представитель поколения Z использует нейросети на ежедневной основе. При этом активное использование, согласно исследованию, не гарантия защиты от серьезных ошибок: 39% молодых работников признались, что хотя бы раз вводили в публичные чат-боты конфиденциальные данные компании.