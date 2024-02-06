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Нефть держит цену на фоне оценки визита Блинкена на Ближний Восток

Нефть держит цену на фоне оценки визита Блинкена на Ближний Восток

Нефть держит цену на фоне оценки визита Блинкена на Ближний Восток Татьяна АрестоваПосле недавних колебаний утренние торги 6 февраля показали стабильность цен на нефть.

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