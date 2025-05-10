Праздновать 9 Мая должна была вся Европа. Непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает великую Победу над нацизмом, в субботу, 10 мая 2025 года, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции, РИА Новости.