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Журнал «Профиль»

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С Россией праздновать 9 мая должна была вся Европа, заявил Лула да Силва

С Россией праздновать 9 мая должна была вся Европа, заявил Лула да Силва

Праздновать 9 Мая должна была вся Европа. Непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает великую Победу над нацизмом, в субботу, 10 мая 2025 года, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции, РИА Новости.

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