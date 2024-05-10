Рэпер Costa Titch умер в 27 лет во время концерта от переутомления Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив) Причиной смерти южноафриканского рэпера Costa Titch (Костантиноса Цобаноглу), скончавшегося прямо во время выступления на музыкальном фестивале в Йоханнесбурге в марте 2023 года, стало хроническое переутомление.