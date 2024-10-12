10 октября футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´СШ № 16 г. Бобруйска´.Футболисты встретились с учащимися 6-7 классов, которые продемонстрировали свои физические навыки, силу и выносливость, скорость и желание одержать победу над нашими футболистами.