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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´СШ № 16 г. Бобруйска´.

Футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´СШ № 16 г. Бобруйска´.

10 октября футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´СШ № 16 г. Бобруйска´.Футболисты встретились с учащимися 6-7 классов, которые продемонстрировали свои физические навыки, силу и выносливость, скорость и желание одержать победу над нашими футболистами.

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