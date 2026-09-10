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«Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят!» Лукашенко про онлайн-казино в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о рекламе онлайн-казино в стране. Лукашенко обратил внимание на рекламу со слоганом «Крути гуся», который использует букмекер Maxline.

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