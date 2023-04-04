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Столтенберг намерен добиться от стран НАТО увеличения взносов в фонд помощи Украине

Столтенберг намерен добиться от стран НАТО увеличения взносов в фонд помощи Украине

Global Look Press | Europa Press/E. Parra. Pool Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет добиться от стран-участниц блока выделения ежегодной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

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