Люди дешевеют, вещи дорожают… Просто бездуховность в мире процветает. Уточкою губы, «селфи» с голым задом… Были бы финансы… Доброты не надо… Мимо инвалидов и котов облезлых Едет модный перец с фейсом бесполезным… У него стабильность… Папа в депутатах И диплом не хилый… Он учился в Штатах.
Люди дешевеют, вещи дорожают…
Комментарии
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F I
Да уж... все дорожает не один десяток лет ,как и жизнь человека ни чего не стоит....Ежедневно бежвести пропадает 300 чел. детей и взрослых. 2/3 вразные годы находятся и живыми и мертвыми . И 1,3 никогда ,буд то и не рождались и не жили... По 2021 год "Альтернатива" освободила, спасли из рабства около 2000 человек
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