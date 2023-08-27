Люди дешевеют, вещи дорожают…

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Да уж... все дорожает не один десяток лет ,как и жизнь человека ни чего не стоит....Ежедневно бежвести пропадает 300 чел. детей и взрослых. 2/3 вразные годы находятся и живыми и мертвыми . И 1,3 никогда ,буд то и не рождались и не жили... По 2021 год "Альтернатива" освободила, спасли из рабства около 2000 человек