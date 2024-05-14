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RU: в Грузии готовится новая цветная революция

RU: в Грузии готовится новая цветная революция

© Sputnik / Sputnik Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Тбилиси уже несколько недель готовится новая цветная революция, сообщает Radio Universum.

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