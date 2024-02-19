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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские бизнесмены предстанут перед судом за использование персонажей мультфильмов

Алтайские бизнесмены предстанут перед судом за использование персонажей мультфильмов

рава на них имеет зарубежная компания ZAG America, которая теперь судится с предпринимателями Пятеро алтайских бизнесменов предстанут перед судом за использование персонажей мульфильма "Леди Баг и Супер-Кот".

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