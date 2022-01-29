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Шестеркин прервал серию из 7 побед подряд в матче с «Миннесотой». У него 31 сэйв после 34 бросков

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прервал свою победную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3).

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