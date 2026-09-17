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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баста назвал любимых футболистов: «Акинфеев и Джеррард. Нравится, когда игрок предан клубу»

Владелец СКА рэпер Баста назвал своих любимых футболистов. – Какой ваш любимый футболист в России и за рубежом? – Игорь Акинфеев и Стивен Джеррард.

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