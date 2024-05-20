Motorola снова всех обойдёт. Качественные изображения складного смартфона Razr 50 Ultra показывают такой большой внешний экран, какой только можно было разместить

В Сети появились качественные изображения складных смартфонов Motorola линейки Razr 50. Моделей снова будет две, при этом компания снова будет лидером по такому показателю, как размер внешнего экрана у складного смартфона в форм-факторе раскладушки.
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