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Motorola снова всех обойдёт. Качественные изображения складного смартфона Razr 50 Ultra показывают такой большой внешний экран, какой только можно было разместить

Motorola снова всех обойдёт. Качественные изображения складного смартфона Razr 50 Ultra показывают такой большой внешний экран, какой только можно было разместить

В Сети появились качественные изображения складных смартфонов Motorola линейки Razr 50.   Моделей снова будет две, при этом компания снова будет лидером по такому показателю, как размер внешнего экрана у складного смартфона в форм-факторе раскладушки.

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