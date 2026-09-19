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Царьград

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«Спартак» обыграл «Трактор» в гостях, у челябинцев 3-е поражение подряд

«Спартак» обыграл «Трактор» в гостях, у челябинцев 3-е поражение подряд

Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 18 сентября.

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