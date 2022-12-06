Покупал 15 килограммов гречки. Кассирша потребовала паспорт, чтобы узнать, есть ли мне шестьдесят лет

Самолет поднялся в воздух, и вдруг выясняется, что на сто пассажиров взяли только сорок обедов. Стюардесса объявляет: - Каждый, кто любезно откажется от обеда в пользу других пассажиров, будет бесплатно получать выпивку в течение всего полета.