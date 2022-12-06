Приколисты

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    А сейчас так все такие богачи стали, так стильно украшают своё жилище поделками из пластиковых бутылок, цветами-дерев...В советские годы ...
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    достали идиотские рассказы. отписываюсь. мне мама тоже не разрешала в детстве завести кота. я выросла, дома 2 сына, 2...Ошибка бабушки

Покупал 15 килограммов гречки. Кассирша потребовала паспорт, чтобы узнать, есть ли мне шестьдесят лет

Покупал 15 килограммов гречки. Кассирша потребовала паспорт, чтобы узнать, есть ли мне шестьдесят лет

Самолет поднялся в воздух, и вдруг выясняется, что на сто пассажиров взяли только сорок обедов. Стюардесса объявляет: - Каждый, кто любезно откажется от обеда в пользу других пассажиров, будет бесплатно получать выпивку в течение всего полета.

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