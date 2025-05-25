Филат – о европейской помощи: «Та же история в тысячный раз. Ничего нового»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат в передаче Gonța Media подверг резкой критике способ представления европейской финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро, назвав дискурс властей «предвыборной историей», которая навязчиво повторяется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии